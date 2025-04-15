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مي سليم بإطلالة أنيقة وهند صبري بفستان طويل.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025
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    نانسي صلاح
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    تارا عماد
  • عرض 10 صورة
    ريم البارودي
  • عرض 10 صورة
    ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة
  • عرض 10 صورة
    ميرنا نور الدين
  • عرض 10 صورة
    بيلا حديد في شوارع باريس
  • عرض 10 صورة
    نور ايهاب
  • عرض 10 صورة
    جورجينا
  • عرض 10 صورة
    هند صبري
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إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هند صبري

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ظهرت مرتدية فستان مميز عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

بيلا حديد

كشفت الفنانة وعارضة الأزياء بيلا حديد، عن دعمها للقضية الفلسطينية، وظهرت وهي ترفع علم فلسطين في شوارع باريس، وذلك عبر أحد المنصات على السوشيال ميديا.

تارا عماد

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، حيث ظهرت بـ "لوك" جديد، نال إعجاب متابعيها على موقع "انستجرام".

ريم البارودي

شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها أحدث جلسة تصوير خطفت بها الأنظار على موقع "انستجرام".

نانسي صلاح

حرصت الفنانة الشابة نانسي صلاح على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت صورًا لها مرتدية فستان "جريء" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

نور إيهاب

خطفت الفنانة الشابة نور إيهاب أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بإطلالة مميزة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جورجينا

نشرت جورجينا صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت بتاتو جديد وضعته على يدها، والذي حمل دعاءً "وابعد عنا الشر آمين ".

ميرنا نور الدين

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ريهام حجاج

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها صورة جديدة تجمعها بزوجها محمد حلاوة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

مي سليم

كشفت الفنانة مي سليم عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، حيث نشرت صورة لها مرتدية فستان "أبيض" طويل، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

10 لقطات لنجوم الفن هند صبري بيلا حديد تارا عماد ريم البارودي نانسي صلاح نور إيهاب ميرنا نور الدين جورجينا ريهام حجاج مي سليم
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