دياموند بوعبود تضيف الجائزة السادسة لـ"أرزة" والفيلم يواصل جولته العالمية

كتبت- منى الموجي:

حصدت النجمة اللبنانية دياموند بوعبود جائزة أفضل ممثلة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي عن دورها في الفيلم المصري اللبناني "أرزة"، لتُضاف إلى سلسلة إنجازات الفيلم الذي يواصل تألقه عالميًا، إذ تُعد هذه الجائزة السادسة التي يفوز بها منذ انطلاق رحلته في المهرجانات الدولية.

ويُشارك "أرزة" قريبًا في مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد، الذي يُقام في الفترة من 30 أبريل حتى 3 مايو الجاري.

وكان "أرزة" نال خمس جوائز دولية سابقة، منها جائزتان في مسابقة آفاق السينما العربية، إحداهما أيضًا لـ دياموند بوعبود كأفضل ممثلة، بالإضافة إلى جائزة يوسف شريف رزق الله لأفضل سيناريو.

واختارت لجنة الترشيح الفيلم ليمثل لبنان في سباق الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، معتبرةً أن ترشيحه يُجسد "تكريمًا لروح وصمود الشعب اللبناني"، بحسب وصف اللجنة.

الفيلم من إخراج ميرا شعير، وتأليف فيصل شعير ولؤي خريش، ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية Ambient Light للمنتج علي العربي، إلى جانب فيصل شعير، لؤي خريش، وزينة بدران، وexustive producer لـ طارق النعمة. أما الموسيقى التصويرية فهي من توقيع الفنان هاني عادل.

يُشارك في بطولة الفيلم كوكبة من النجوم، أبرزهم: دياموند بوعبود، بيتي توتل، بلال الحموي، إلى جانب ضيوف الشرف: فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه، ومحمد خنسا.

وتدور أحداث الفيلم حول "أرزة"، الأم العزباء المقيمة في بيروت، التي تُصارع ضغوط الحياة من أجل تأمين لقمة العيش لابنها "كنان" وشقيقتها "ليلى".