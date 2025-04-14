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وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي يقدمان واجب العزاء لأسرة إبراهيم شيكا (صور)

11:19 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    وفاء عامر تواسي زوجة ابراهيم شيكا
  • عرض 4 صورة
    وفاء عامر تواسي زوجة ابراهيم شيكا
  • عرض 4 صورة
    وفاء عامر تواسي زوجة ابراهيم شيكا
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة وفاء عامر، وزوجها المنتج محمد فوزي على تقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب إبراهيم شيكا، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية.

شهد العزاء حضور عددًا من نجوم الرياضة أبرزهم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والفنانة هند عاكف وآخرين.

رحل لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، رحل عن عالمنا يوم السبت الماضي عن عمر ناهز الـ27 عامًا، متأثرًا بإصابته بمرض السرطان.

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