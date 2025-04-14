جلسة تصوير رومانسية لـ هشام جمال وليلى زاهر بمناسبة عقد قرانهما (صور)

كتب - معتز عباس:

عُقد، منذ قليل، قران المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والأسرة والأصدقاء ونجوم الفن.

وحرص العروسان على التقاط الصور التذكارية، ونشر جلسة تصوير جديدة على السوشيال ميديا، بمناسبة عقد قرانهما

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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