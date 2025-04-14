ملك زاهر توجه رسالة رومانسية لشقيقتها ليلى بعد عقد قرانها.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة الشابة ملك زاهر رسالة لشقيقتها ليلى زاهر بعد عقد قرانها على المنتج هشام جمال.

ونشرت ملك صورة ستوري من كتب الكتاب عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مع أجمل الورود ألف مبروك لأختي ليلى".

عقد قران المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والأسرة والأصدقاء ونجوم الفن.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.



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