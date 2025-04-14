عمرو وهبة مهنئًا هشام جمال بعقد قرانه على ليلى زاهر: "مبروك للأستاذ H والآنسة L"

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان عمرو وهبة التهنئة لصديقه المنتج هشام جمال والفنانة ليلى زاهر بعقد قرانهما.

ونشر عمرو وهبة مجموعة صورًا من عقد القران بحضور زوجته، وذلك عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "ألف مبروك للأستاذ H والآنسة L".

وشارك عمرو وهبة في مسلسل "شباب امرأة"، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، والذي ضم نخبة من النجوم، من بينهم محمود حافظ، جوري بكر، رانيا منصور، طارق النهري، وشايما الشريف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.

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