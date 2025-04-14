إعلان

شام الذهبي تنشر صورتين من عقد قران ليلى أحمد زاهر

09:21 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شام الذهبي مع زوجة أحمد زاهر وبناته في عقد قران ليلى
  • عرض 8 صورة
    ليلي أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 8 صورة
    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 8 صورة
    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 8 صورة
    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال من كواليس مسلسل في بيتنا روبوت
  • عرض 8 صورة
    ليلى أحمد زاهر وهشام جمال
  • عرض 8 صورة
    أحمد زاهر وابنته ليلى وهشام جمال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

شاركت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتين من حفل عقد قران الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال، والذي أقيم اليوم الاثنين 14 أبريل.

وظهرت شام في الصورة الأولى التي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة، بصحبة العروس ليلى وشقيقتها منى، وعلقت "ألف مبروك عروستي الجميلة"، وجمعتها الثانية مع هدى زوجة الفنان أحمد زاهر وبناته الأربعة "ملك وليلى ومنى ونور"، وعلقت "مع الزهور الجميلة.. ألف مبروك أختي ليلى".

جدير بالذكر أن هشام وليلى احتفلا بـ"خطوبتهما" قبل عام تقريبا، وسط أجواء عائلية. وكان ظهورهما الأخير في رمضان 2025 من خلال المشاركة في حملة إعلانية لإحدى الشركات العقارية.

شام الذهبي هشام جمال ليلى أحمد زاهر أحمد زاهر عقد قران رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة أعياد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال