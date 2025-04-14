شام الذهبي تنشر صورتين من عقد قران ليلى أحمد زاهر

كتبت- منى الموجي:

شاركت شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتين من حفل عقد قران الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال، والذي أقيم اليوم الاثنين 14 أبريل.

وظهرت شام في الصورة الأولى التي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة، بصحبة العروس ليلى وشقيقتها منى، وعلقت "ألف مبروك عروستي الجميلة"، وجمعتها الثانية مع هدى زوجة الفنان أحمد زاهر وبناته الأربعة "ملك وليلى ومنى ونور"، وعلقت "مع الزهور الجميلة.. ألف مبروك أختي ليلى".

جدير بالذكر أن هشام وليلى احتفلا بـ"خطوبتهما" قبل عام تقريبا، وسط أجواء عائلية. وكان ظهورهما الأخير في رمضان 2025 من خلال المشاركة في حملة إعلانية لإحدى الشركات العقارية.