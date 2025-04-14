بكاء أحمد زاهر وحضور الخطيب.. أول فيديو من عقد قران هشام جمال وليلى زاهر

كتب - معتز عباس:

عقد قران المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والأسرة والأصدقاء ونجوم الفن.

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ونشر برنامج "Et بالعربي" مقطع فيديو من عقد القران الذي يعقد حاليًا بأحد الفنادق الكبرى.

وشهد عقد القران بكاء الفنان أحمد زاهر وابنته ملك أحمد زاهر.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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