الصور الأولى من عقد قران هشام جمال وليلى زاهر

كتب - معتز عباس:

عقد قران المنتج هشام جمال والفنانة ليلى أحمد زاهر، بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والأسرة والأصدقاء ونجوم الفن.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع فيديو من عقد القران الذي يعقد حاليًا بأحد الفنادق الكبرى.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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