محمد رمضان يوجه رسالة للإذاعة الإسرائيلية ويحذفها بعد دقائق من نشرها

كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نشر تعليق أكد أنه للإذاعة الإسرائيلية على إطلالته الأخيرة في حفل أحياه ضمن مهرجان كوتشيلا الذي أقيم قبل ساعات في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يقوم بحذف المنشور.

وجاء في العنوان المنسوب للإذاعة الإسرائيلية: "محمد رمضان تجاوز الخطوط الحمراء وسقط في فخ الابتذال الاستعراضي"، وعلق رمضان "حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية.. لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تيمراز، والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة وأضافت عليها كيب أسود فرعوني، بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم هل علم مصر في أمريكا فرحكم؟".

وأثار رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورًا وفيديوهات من الحفل، ووصفت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" إطلالته بغير الموفقة، وتم تشبيهها بـ"بدل" الرقص الشرقي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان أطل على جمهوره في رمضان 2025 ببرنامج مدفع رمضان، والذي عُرض على قناة DMC، بعد غيابه عن المشاركة في الدراما التليفزيونية في الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي.