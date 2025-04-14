إعلان

محمد رمضان يوجه رسالة للإذاعة الإسرائيلية ويحذفها بعد دقائق من نشرها

08:45 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان فى حفل كوتشيلا
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان بين الراقصات
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يغني
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يرقص_1
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان فى حفل كوتشيلا
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يروج لحفله الغنائي الكبير في أمريكا_7
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان النجم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، نشر تعليق أكد أنه للإذاعة الإسرائيلية على إطلالته الأخيرة في حفل أحياه ضمن مهرجان كوتشيلا الذي أقيم قبل ساعات في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يقوم بحذف المنشور.

وجاء في العنوان المنسوب للإذاعة الإسرائيلية: "محمد رمضان تجاوز الخطوط الحمراء وسقط في فخ الابتذال الاستعراضي"، وعلق رمضان "حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية.. لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تيمراز، والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة وأضافت عليها كيب أسود فرعوني، بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم هل علم مصر في أمريكا فرحكم؟".

وأثار رمضان جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار صورًا وفيديوهات من الحفل، ووصفت تعليقات رواد "السوشيال ميديا" إطلالته بغير الموفقة، وتم تشبيهها بـ"بدل" الرقص الشرقي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان أطل على جمهوره في رمضان 2025 ببرنامج مدفع رمضان، والذي عُرض على قناة DMC، بعد غيابه عن المشاركة في الدراما التليفزيونية في الموسم الرمضاني للعام الثاني على التوالي.

محمد رمضان الإذاعة الإسرائيلية منشور محمد رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لموظفي القطاع الخاص.. موعد إجازة أعياد شم النسيم وعيد تحرير سيناء وعيد العمال