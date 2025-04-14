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مايان السيد تنشر صورًا جديدة من كواليس تصوير فيلم "نجوم الساحل"

08:34 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد وأبطال فيلم نجوم الساحل
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد في فيلم نجوم الساحل
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد واحمد داش في فيلم نجوم الساحل (1)
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد في فيلم نجوم الساحل
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد واحمد داش في فيلم نجوم الساحل (3)
  • عرض 8 صورة
    مايان السيد واحمد داش في فيلم نجوم الساحل
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد متابعيها، كواليس جديدة من فيلم "نجوم الساحل"، والذي يعرض حاليًا في السينمات.

ونشرت مايان صورًا لها من الكواليس مع أبطال "نجوم الساحل"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "نجوم الساحل، دلوقتي في السينمات بالدول العربية".

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

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مايان السيد مايان السيد بفيلم نجوم الساحل مايان السيد على انستجرام فيلم نجوم الساحل
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