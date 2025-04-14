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تارا عماد تخطف الأنظار بـ"لوك" جديد.. وغادة عبدالرازق تعلق

08:06 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    تارا عماد على انستجرام بمظهر جديد
  • عرض 3 صورة
    تارا عماد على انستجرام
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، والتي نالت إعجاب النجمة غادة عبدالرازق.

ونشرت تارا أكثر من صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "قال لي صديقي الحكيم قبل أيام قليلة: "الأشياء الجيدة قادمة؛ دعها تأتي"

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "الملكة هنا"، "فتاة رائعة"، "قمر ما شاء الله"، "قصة شعر جميلة"، "بحبك يا فنانة".

تارا عماد عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة في رمضان 2025، بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

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