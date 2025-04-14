مصممة إطلالة محمد رمضان ترد على الانتقادات: "البدلة مستوحاة من رموز مصرية قديمة"

كتب - معتز عباس:

ردت الصفحة الرسمية لـ العلامة التجارية لمصممة الأزياء فريدة تمرازا، على انتقادات إطلالة الفنان محمد رمضان، في حفله الغنائي بمهرجان كوتشيلا بأمريكا.

دفعت حالة الجدل والانتقادات على السوشيال ميديا، الصفحة الرسمية لـ تمرازا، لنشر فيديو عبر موقع انستجرام، كشفت فيه أسباب تصميم هذه الإطلالة، وكتبت: "تمرازا أول علامة تجارية مصرية تتألق في حفل توزيع جوائز الأوسكار، ثم تصميم أزياء محمد رمضان، الذي يعد أول فنان مصري يغني في كوتشيلا".

وأضافت: "التصميم قطعة فنية مصنوعة يدويًا من الخرز، مستوحاة من رموز مصرية قديمة ومفتاح الحياة، لذلك عندما يتألق المصريون تجدون تمرازا".

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تعرض محمد رمضان، لموجة من الانتقادات بعد ظهوره مرتديا "بدلة رقص" وملابس أشبه بـ"النسائية" في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت فعاليات مهرجان كوتشيلا 2025، مشاركة نخبة من أبرز مطربي ومطربات موسيقى البوب والروك، والراب، ومنهم ليدي جاجا، بوست مالون، فرقة جرين داي، تشارلي إكس سي إكس، إف كيه إيه تويجز، تاي دولا ساين، كينيموسيك، ميسي إليوت، وغيرهم.

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