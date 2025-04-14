"غير مرغوب فيك".. منع فنان مغربي شهير من دخول أمريكا لهذا السبب

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان المغربي "الدوزي" تفاصيل منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تلقيه دعوة رسمية من جامعة هارفارد لحضور ندوة.

وقال الدوزي" في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام": "إنه تلقى دعوة لحضور ندوة في جامعة هارفارد إثر تلقيه دعوة للمشاركة في المؤتمر العربي خلال الفترة ما بين 11 و13 أبريل، وذلك للحديث عن أهم محطاته الفنية والحديث عن الفن والثقافة المغربية".

وأضاف: "عندما وصلت المطار استعداداً للتوجه إلى أمريكا الخميس الماضي للتسجيل، تفاجأت بقرار منعي من دخول الأراضي الأمريكية، من دون تقديم سبب واضح، وطلبت مني سلطات المطار التوجه إلى سفارة بلاده للكشف عن أسباب هذا المنع".

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وأكمل: "أجريت بعض الاتصالات وتفاجأت أنه الرد هو بسبب زيارتي لأحد البلدان التي وضعتها أمريكا في القائمة السوداء وهير العراق".

وتابع: "أنا ليس لدي انتماء سياسي او جهة واقدم الفن بطريقة جميلة اللي تليق بيا وبـ دولة المغرب، وابلغوني أني غير مستحب وغير مرغوب فيا لدخول أمريكا".

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