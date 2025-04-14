هند صبري تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يعلق (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هند صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عدم التغيير يعني الاختيار".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اجمل من القمر نفسه"، "كفايه جمال هندوشتي"، "ايه الحلاوة دي"، "جمالك ما يشبه شي"، "نجمتي المميزة والمتألقة"، "قمرين دول ولا عنين".

آخر أعمال هند صبري كانت المشاركة في مسلسل "البحث عن علا 2"، مع نخبة من نجوم الدراما، وهم: سوسن بدر، طارق الإبياري، ندا موسى، ظافر العابدين، محمود الليثي، إخراج هادي الباجوري.

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