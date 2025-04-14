روجينا توجه الشكر لعمرو الليثي لهذا السبب

كتبت- منال الجيوشي

وجهت الفنانة روجينا الشكر إلى الإعلامي د. عمرو الليثي على استضافة أسرة مسلسل "حسبة عمري" ولدعمه ومناقشته ما تناول المسلسل وقضية حق الكد والسعاية.

وعقب الإعلامي د. عمرو الليثي: هذا واجبنا، وأوضح أنه داعم للمرأة وقضاياها وحقها وتكريمها على كفاحها ومشاركة زوجها في الحياة الزوجية.

وأضافت روجينا خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليثي وأسرة مسلسل "حسبة عمري": شرف لي أن أشارك في عمل يطرح تلك القضية الهامة ودور المرأة وكفاحها مع الرجل وحقها "الكد والسعاية".

وتابعت: في حياتي شاهدت العديد من التجارب والنماذج وأحرص دائمًا على تقديم المرأة بصورة قوية بما يتناسب مع دورها، وعشت مع الشخصية في العمل وكانت تشاركني حياتي في كل شيء وأتخيل ما أقدمه وأتابع وأراجع وأشاهد، وأكون متوترة جدًا قبل أول يوم تصوير ومع بداية التصوير ربنا يمنحني قوة وإحساس في التعبير عن الشخصية.

وعن أصعب المشاهد قالت: كان طرد الزوجة من منزل الزوجية بعد أن قامت بزواج بنتها واستمر تصويره لما يقرب من عشر ساعات.

وعلى جانب آخر، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي أسرة مسلسل "حسبة عمري"، ونجمة العمل الفنانة روجينا.

وناقش البرنامج فكرة المسلسل والتي ناقشت قضية مهمة وجديدة ولأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية يتناول مسلسل فكرة وقضية "حق الكد والسعاية".

واستضاف الليثي أسرة ونجوم المسلسل روجينا، محمود البزاوي، نادين، محمد رضوان، الوجه الجديد عمر روزيق، الوجه الجديد ريم عامر.