بحضور النقباء الثلاثة.. أول تحرك من اتحاد النقابات الفنية تجاه محمد رمضان بسبب "بدلة الرقص"

كتب-مصطفى حمزة:

كشف سيد محمود "مستشار اتحاد النقابات الفنية"، عن إجراء جديد تجاه النجم محمد مضان، بعد ظهوره مرتديا بدلة رقص شرقي، في حفله بأمريكا.

سيد محمود "مستشار اتحاد النقابات الفنية"، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "سيخذ اتحاد النقابات الفنية إجراءات حول ما قام به الفنان محمد رمضان في حفلة بأمريكا عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل والتحقيق معه حول الواقعة بحضور النقباء الثلاثة ورئيس اتحاد النقابات الفنية، كونه فنان ويمثل صورة الفن المصري"؟.

النجم محمد رمضان، تعرض لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته خلال مشاركته أمس بالغناء في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر أحد المنتقدين على فيسبوك أن الإطلالة " تدمير للهوية المصرية في مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا"، وتابع آخر بغضب: "راح يمثل مصر، لابس بدلة رقص حريمي".