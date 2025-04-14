"ابعد عنا الشر".. جورجينا تنشر دعاء باللغة العربية

القاهرة- مصراوي

نشرت جورجينا صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام

وقامت جورجينا بنشر صورة ليدها، تظهر فيها ساعة وخاتم من الألماس، وعلقت: "وابعد عنا الشر.. آمين"

جورجينا شاركت في رمضان الماضي بإعلان لصالح منتجع سكني مصري، للعام الثاني على التوالي

وتعد جورجينا واحدة من أشهر عارضات الأزياء، ومحط أنظار الملايين حول العالم، بعد ارتباطها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو