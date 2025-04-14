إعلان

"ابعد عنا الشر".. جورجينا تنشر دعاء باللغة العربية

04:27 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جورجينا تنشر دعاء باللغة العربية (2)
  • عرض 7 صورة
    جورجينا تنشر دعاء باللغة العربية (3)
  • عرض 7 صورة
    جورجينا تنشر دعاء باللغة العربية (5)
  • عرض 7 صورة
    جورجينا تنشر دعاء باللغة العربية (1)
  • عرض 7 صورة
    جورجينا تنشر دعاء باللغة العربية (4)
  • عرض 7 صورة
    جورجينا تنشر دعاء باللغة العربية (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

نشرت جورجينا صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام

وقامت جورجينا بنشر صورة ليدها، تظهر فيها ساعة وخاتم من الألماس، وعلقت: "وابعد عنا الشر.. آمين"

جورجينا شاركت في رمضان الماضي بإعلان لصالح منتجع سكني مصري، للعام الثاني على التوالي

وتعد جورجينا واحدة من أشهر عارضات الأزياء، ومحط أنظار الملايين حول العالم، بعد ارتباطها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

جورجينا كريستيانو رونالدو إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تركي آل الشيخ يلتقي متخصص مكياج الأفلام والمسلسلات العالمي Mike Marino

إعلان

إعلان

بعد وصوله لمستويات قياسية.. هل يتوقف التجار عن شراء الذهب من المواطنين؟
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار إلى 52 و54 جنيها خلال 2025 و2026 على التوالي
هيئة الدواء تحسم جدل زيادة أسعار 3 آلاف صنف "الأكثر مبيعا": لا نية لموجة جديدة