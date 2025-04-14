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حسين أبو حجاج يوجه رسالة لـ محمد رمضان بعد جدل حفله بأمريكا

03:35 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    محمد رمضان ع المسرح
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    محمد رمضان يغني
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    محمد رمضان فى حفل كوتشيلا
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    محمد رمضان يرقص_1
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    محمد رمضان
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    محمد رمضان يغني
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    محمد رمضان يرقص
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    محمد رمضان في حفل أمريكا (3)
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    محمد رمضان يرقص
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كتبت- نوران أسامة:

وجه الفنان حسين أبو حجاج، رسالة للفنان محمد رمضان بعد حالة الجدل التي أثارها عقب ظهوره بـ"بدلة رقص" في حفله أمس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر أبو حجاج، صورة لرمضان من الحفل، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ما أنت كنت حلو في رمضان يا رمضان.. ما هذا يا رمضان".

وتعرض محمد رمضان، لموجة من الانتقادات بعد ظهوره مرتديا "بدلة رقص" وملابس أشبه بـ"النسائية" في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مهرجان وادي كوتشيلا للموسيقى والفنون، يقام في نادي "إمباير بولو" بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا، وذلك على فترتين، الأولى من 11 إلى 13 أبريل، والثانية من 18 إلى 20 أبريل.

وتشهد فعاليات مهرجان كوتشيلا 2025، مشاركة نخبة من أبرز مطربي ومطربات موسيقى البوب والروك، والراب، ومنهم ليدي جاجا، بوست مالون، فرقة جرين داي، تشارلي إكس سي إكس، إف كيه إيه تويجز، تاي دولا ساين، كينيموسيك، ميسي إليوت، وغيرهم.

حسين أبو حجاج

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محمد رمضان حسين أبو حجاج أمريكا بدلة رقص
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