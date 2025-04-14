بالصور والفيديو- شاب يقتحم حفل سيرين عبدالنور والأمن حاول منعه.. ماذا حدث؟

كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من حفل للمطربة سيرين عبدالنور، شهد محاولة شاب اقتحام حفلها الغنائي وسط ذهول من الحضور.

ونشرت الإعلامية نضال الأحمدية، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: "شخص لقّب نفسه بالانتحاري يقتحم حفلة سيرين".

وظهر بالفيديو محاولة شاب اقتحام حفل سيرين عبد النور والصعود لخشبة المسرح والوقوف بجانبها، ولكن اعترضه فرد أمن كان متواجدا أمام مسرح الحفل.

وتدخلت سيرين عبدالنور في الموقف وطلبت من الأمن السماح للشاب بالصعود إلى المسرح، وعقب صعوده إلتقط صورا تذكارية معها، وقامت بتحيته أمام الحضور الذي وقف يصفق لها بعد رد فعلها معه.

يُذكر أن، آخر أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل "النسيان" من إخراج الفوز طنجور، وسيناريو وحوار شادي كيوان.

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