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بعد "بدلة الرقص".. اتحاد النقابات الفنية يرد: هل يحقق مع محمد رمضان؟

03:26 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    محمد رمضان فى حفل كوتشيلا
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    محمد رمضان يغني
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    محمد رمضان
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    محمد رمضانبالحفل
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    محمد فى حفل كوتشيلا
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    محمد يرقص
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    محمديرفع علممصر
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    محمد رمضان يرقص_1
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    من حفله محمد رمان بالساحل
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    منشور سيد محمود
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    هجوم على ظهور محمد رمضان بالحفل
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    من حفل محمد رمضان
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    محمد رمضان ع المسرح
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كتب-مصطفى حمزة:

كشف سيد محمود "مستشار اتحاد النقابات الفنية"، الموقف النقابي للنجم محمد رمضان، عقب ظهوره المثير للجدل في حفله بالولايات المتحدة الأمريكية، مرتديا بدلة رقص شرقي.

سيد محمود، عبر صفحته في موقع فيسبوك، نشر البيان التالي: "هام.. لن يتم اتخاذ إجراء عاجل في شأن ما قام به محمد رمضان إلا بعد التحقق من كل ما حدث فى الحفل.. بالفيديوهات والصور وأن تكون هناك شكوى رسمية ضده ليتم بناء عليها التحقيق معه ".

وتابع: "وفي هذا الشأن يتم سؤال نقابة الموسيقيين عن حصوله على تصاريح بالغناء أم لا؟".

النجم محمد رمضان، تعرض لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته خلال مشاركته أمس بالغناء في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.


واعتبر أحد المنتقدين على فيسبوك أن الإطلالة " تدمير للهوية المصرية في مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا"، وتابع آخر بغضب: "راح يمثل مصر، لابس بدلة رقص حريمي".

محمد رمضان اتحاد النقابات الفنية بدلة الرقص
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