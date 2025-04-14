"بدلة الرقص الشرقي" أحدثها.. أزمات أثارها محمد رمضان بحفلاته

كتب- مصطفى حمزة:

أثار النجم محمد رمضان، جدلا واسعا بعد ظهوره مرتديا بدلة رقص شرقي، خلال تقديم فقرته ضمن فعاليات مهرجان وادي كوتشيلا للفنون والموسيقى في أمريكا.

محمد رمضان، تعرض للهجوم عبر موقع فيسبوك، بسبب إطلالته المثيرة للجدل، وارتدائه ملابس تشبه بدل الرقص الشرقي.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "ما الذي يفعله ⁧‫محمد رمضان‬⁩؟!، هل يعقل أن يرتدي ما يشبه بدلة رقص نسائية في حفل خاص أقيم أمس في ⁧‫أميركا‬⁩؟"، و علق ثاني: " تدمير للهوية المصرية في مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا"، وتابع آخر بغضب: "راح يمثل مصر، لابس بدلة رقص حريمي".

ويأتي هذا الظهور، ضمن سلسلة أزمات واجهت النجم محمد رمضان، بسبب طريقة ظهوره في حفلاته، والتي وصلت إلى حد تقديم بلاغات ضده، واستجواب في مجلس النواب، وهو ما نرصده في التقرير

حفل المنارة

عام 2019، عقب تقديم النجم محمد رمضان، أول حفلاته في مركز المنارة، قدم ضده المحامي سمير صبري بلاغا للنائب العام، واتهمه بالإساءة للآداب العامة بعد ظهوره على المسرح عاري الصدر.

الساحل الشمالي

في أغسطس 2019، أرسل المحامي طارق محمود، إنذار قضائي إلى الفنان هاني شاكر "نقيب المهن الموسيقية وقتها" بسبب تقديم النجم محمد رمضان، حفل بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، وظهوره على المسرح بملابس غير لائقة وشبه عارية وهو يعد بذلك واجهة مسيئة وغير مشرفة للفن المصري.

وطالب المحامي في الإنذار، بمنع محمد رمضان من الغناء فورا ونهائيًا وعدم منحه تصاريح بالغناء مستقبلا، استنادا لنص المادة 40 من القانون 35 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003.

مجلس النواب

وتقدم العديد من النواب ومنهم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بطلبات إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، عن رأيها في ظهور الفنان محمد رمضان عاريا في حفل غنائي.

الأعلى لتنظيم الإعلام

وفي مؤتمر صحفي أكد الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قرر مخاطبة المصنفات الفنية بشأن ما تم في حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي، ومخاطبة نقابة المهن الموسيقية التي أعطت التصريح بالحفل "رغما أنها الشاكية".

تحقيقات النقابة

في عام 2021، أعلن الفنان هاني شاكر "نقيب الموسيقيين وقتها"، عن إعداد النقابة ملفا عن مخالفات الفنان محمد رمضان، لإرساله إلى نقابة المهن التمثيلية لدراسته والتحقيق مع الفنان محمد رمضان، بدعوى مخالفة الإقرارات التي وقع عليها هو ومنظم حفلاته، بالإلتزام بالأداب العامة، وقيامه بخلع ملابسه على المسرح، والظهور عاري الصدر خلال الحفلات.