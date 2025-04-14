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أول رد من "المهن الموسيقية" على حفل محمد رمضان بعد ظهوره بـ"بدلة رقص"

02:22 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    محمد رمضان في حفل أمريكا (3)
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    محمد رمضان في حفل أمريكا (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان في حفل أمريكا (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان في حفل أمريكا (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان في حفل أمريكا (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان في حفل أمريكا (3)
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان يرقص
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان
  • عرض 12 صورة
    محمد رمضان فى حفل كوتشيلا
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    من حفل محمد رمضان
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    محمد رمضان في حفل أمريكا (1)
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كتبت- نوران أسامة:

ردت نقابة المهن الموسيقية، على الجدل المثار حول الفنان محمد رمضان وارتداءه "بدلة رقص" في حفله بأمريكا.

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة في بيان صحفي: " محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمسائلة".

وأضاف: "أما عن الحفلات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية فهي عبارة عن تصاريح للحفل الواحد أو العمل الواحد طبقا لبروتوكول إتحاد النقابات الفنية الثلاثة الموسيقية والتمثيلية والسينمائية".

وتعرض محمد رمضان، لموجة من الانتقادات بعد ظهوره مرتديا "بدلة رقص" وملابس أشبه بـ"النسائية" في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مهرجان وادي كوتشيلا للموسيقى والفنون، يقام في نادي "إمباير بولو" بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا، وذلك على فترتين، الأولى من 11 إلى 13 أبريل، والثانية من 18 إلى 20 أبريل.

وتشهد فعاليات مهرجان كوتشيلا 2025، مشاركة نخبة من أبرز مطربي ومطربات موسيقى البوب والروك، والراب، ومنهم ليدي جاجا، بوست مالون، فرقة جرين داي، تشارلي إكس سي إكس، إف كيه إيه تويجز، تاي دولا ساين، كينيموسيك، ميسي إليوت، وغيرهم.

محمد رمضان أمريكا حفل أمريكا المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية
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