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آسر ياسين يستأنف تصوير "إن غاب القط"

01:50 م الإثنين 14 أبريل 2025

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كتب- مصطفى حمزة:

أعلن المنتج الفني هاني عبد الله، عن استئناف تصوير فيلم "إن غاب القط"، من بطولة النجم أسر ياسين.

المنتج الفني هاني عبد الله، أعلن عن استئناف تصوير الفيلم، اليوم الإثنين، بعد توقف دام شهور، بسبب انشغال أبطاله في تصوير مسلسلات رمضان.

وعبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "توكلنا على الله، استئناف تصوير فيلم (إن غاب القط)، ربنا يكرمنا".

"إن غاب القط" بدأ تصويره في أكتوبر 2024، قبل توقفه بسبب انشغال بطله النجم آسر ياسين، في تصوير مسلسل "قلبي ومفتاحه"، وارتباط البطلة أسماء جلال، بتصوير مسلسل "أشغال شاقة جدا" .

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، وبطولة آسر ياسين وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وعلي صبحي، وسماح أنور، وانتصار.

آسر ياسين هاني عبد الله فيلم إن غاب القط
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