12 صورة لـ ميريام فارس مع زوجها وعائلتها من احتفالها بـ"أحد السعف"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ميريام فارس، صورا مع زوجها وعائلتها من احتفالها بـ "أحد السعف".

ونشرت ميريام فارس، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شعنينة مباركة".

وطرحت "ميريام" أحدث أعمالها الغنائية "لحبيبي" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكانت آخر أعمال ميريام فارس، أغنية بعنوان "تزلزلها"، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وتعاونت فيها مع الشاعر والملحن يوسف العماني.

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