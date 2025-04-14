إلهام شاهين تكشف عن الفائزين بحفل ختام مهرجان هوليوود للسينما العربية بأمريكا

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة إلهام شاهين، على حفل ختام مهرجان هوليوود للسينما العربية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما كشفت عن الفائزين بالمهرجان.

ونشرت إلهام، صورا لها من حفل الختام، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ختام مهرجان هوليوود للسينما العربية.. تشرفت برئاسة لجنة التحكيم.. ألف مبروك لكل الفائزين بالجوائز . جائزة أحسن ممثله للفنانة اللبنانية دايموند بو عبود عن الفيلم اللبناني أرزه، جائزة أحسن ممثل مناصفة بين الممثل المصري عصام عمر عن دوره في الفيلم المصري البحث عن منفذ للسيد رامبو ، والفنان الفلسطيني آدم البكري عن دوره في الفيلم العراقي إذا رأيت شيئا".

وتابعت: "كما حصل الفيلم المصري سيرة أهل الضي على أربع جوايز.. جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفنانة السودانية إسلام مبارك. وجائزة أحسن سيناريو للكاتب هيثم دبور. وجائزة أحسن إخراج للمخرج كريم الشناوي. وجائزة أحسن فيلم والتي تسلمها النجم المصري أحمد حلمي الذي تم تكريمه في افتتاح المهرجان، والذي شارك في الفيلم بدور مؤثر جدا كضيف شرف بالفيلم".

وأضافت: "ألف ألف مبرو ك لكل الفائزين بالجوائز.. جوائز مستحقة.. فرحانة ليكم من كل قلبي".

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