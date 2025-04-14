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"بدلة رقص".. أول منشور من محمد رمضان بعد جدل ملابسه في حفل أمريكا

12:43 م الإثنين 14 أبريل 2025
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    محمد رمضان في حفل أمريكا (3)
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    محمد رمضان في حفل أمريكا (2)
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    محمد رمضان في حفل أمريكا (1)
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان في حفل أمريكا (3)
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان في حفل أمريكا (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان في حفل أمريكا (2)
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان في حفل أمريكا (3)
  • عرض 15 صورة
    من حفل محمد رمضان
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان يرقص
  • عرض 15 صورة
    محمد رمضان في حفل أمريكا (1)
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    محمد رمضان فى حفل كوتشيلا
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    محمد رمضان
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    محمد رمضان يغني
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    محمد رمضان ع المسرح
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كتبت- نوران أسامة:

علق الفنان محمد رمضان، على الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ملابسه التي ارتداها في حفله أمس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر رمضان، صورته من الحفل وهو يرفع علم مصر، عبر حسابه على فيسبوك، مكتفيا بالتعليق عليها قائلا: "مصر هنا".

وتعرض محمد رمضان، لموجة من الانتقادات بعد ظهوره مرتديا "بدلة رقص" وملابس أشبه بـ"النسائية" في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مهرجان وادي كوتشيلا للموسيقى والفنون، يقام في نادي "إمباير بولو" بمدينة إنديو في ولاية كاليفورنيا، وذلك على فترتين، الأولى من 11 إلى 13 أبريل، والثانية من 18 إلى 20 أبريل.

وتشهد فعاليات مهرجان كوتشيلا 2025، مشاركة نخبة من أبرز مطربي ومطربات موسيقى البوب والروك، والراب، ومنهم ليدي جاجا، بوست مالون، فرقة جرين داي، تشارلي إكس سي إكس، إف كيه إيه تويجز، تاي دولا ساين، كينيموسيك، ميسي إليوت، وغيرهم.

محمد رمضان أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون
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