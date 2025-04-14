هجوم على إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا: تدمير لهوية مصر.. وتشبه بدلة الرقص

كتب-مصطفى حمزة:

تعرض النجم محمد رمضان، لانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالته خلال مشاركته أمس بالغناء في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر أحد المنتقدين على فيسبوك أن الإطلالة "تدمير للهوية المصرية في مهرجان كوتشيلا العالمي بأمريكا"، وتابع آخر بغضب: "راح يمثل مصر، لابس بدلة رقص حريمي".

كان النجم محمد رمضان، أثار الجدل حول حفله، قبل أيام من تقديمه، إذ ظهر في مقطع فيديو، نشره عبر تطبيق "تيك توك"، وقال: "حفلتي في أمريكا هتكون فرصة حلوة ليا ولجمهوري العربي نثبت لأمريكا وللعالم صوتنا عالي قد أيه". وأضاف: " يمكن مدخلش أمريكا تاني بعد الحفلة دي تحديدا لكن رسالة وهنوصلها بالفن والموسيقى والتسلية زي ما هم علمونا".

وتابع،:"أشوفكم على خير وبخير يوم الأحد.. ثقة في الله نجاح".

النجم محمد رمضان، قدم في الحفل فقرة مدتها 40 دقيقة، وذلك في الفترة من 6:20، وحتى 7 مساء، ورفع علم مصر، وقدم أغنية بعنوان "بتحلوي".