تامر حبيب يشيد بمسلسل "البطل".. وهذا ما قاله

كتب- هاني صابر:

أشاد السيناريست تامر حبيب بمسلسل "البطل" الذي تشهد نهاية أحداثه سقوط النظام السوري .

ونشر حبيب، بوستر المسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المسلسل ده من أعظم ما شاهدت من زمان.. لو ماشفتهوش وعايزين تشوفوا عمل فني محترم ومتعوب عليه ومؤثر بشدة هاتلاقوه على شاهد".

مسلسل "البطل" تدور أحداثه حول بعد أن يضحي بنفسه لإنقاذ مراهق من براثن نيران مميتة، يصبح رجل في منتصف العمر بطلًا يتغنى به أهل القرية، لكنه سرعان ما يجد نفسه وسط معركة نفوذ ضد بلطجي ماكر.

ويخوض بطولته بسام كوسا، محمود نصر، نور علي، خالد شباط، نانسي خوري، وسام رضا، هيما إسماعيل، جرجس جبارة، جيانا عيد، حسين عباس، جمال العلي، رسل الحسين، ومن إخراج الليث حجو.