سعد الدين الهلالي يشيد بمسلسل "حسبة عمري": قدم رسالة وفكرة رائعة عن قضية حق الكد والسعاية

كتبت- منال الجيوشي

قال د. سعد الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مسلسل "حسبة عمري" قدم فكرة رائعة، وهذا يذكرنا بعدد من الأعمال التي تناولت حق المرأة في العمل مثل فيلم "زوجتي مدير عام".

مشيرًا إلى أن حق السعاية موجود ومتأصل في الدين الإسلامي وموجود منذ عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وذكر أمثلة على ذلك.

والمقصود بالسعاية حق الزوجة في دخل ومال زوجها وتركة زوجها بعد أن كافحت معه وساهمت بجهدها ومالها في تلك التركة والثروة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، أنه حتى تاريخ 5 فبراير 2004 كانت دولة المغرب قد طبقت حق الكد والسعاية.

وهذه قضية بالتراضي بين الزوجين وأن يكون هناك توافق بينهما فيما يتعلق بالأموال، وهي أمور على مدار الحياة وعشرتها ومشاركتهما، وللمرأة دور هام مع الرجل في الحياة ولها العديد من الأدوار، ومن هنا لها حق في مال زوجها بكفاحها وعملها وعشرتها وما تقدمه من جهد كبير من أجل الأسرة، والوفاء والإحسان يقتضي التراضي والتفاهم من خلال العشرة الطيبة.

وتابع أن مسلسل "حسبة عمري" تناول قضية حق الكد والسعاية، ووجه تحية إلى المؤلف على تناول تلك القضية وتناولها بشكل جيد ومناقشة العديد من الأمور.

واستكمل: أطالب بفتح الباب في حق السعاية لفترة ومن ثم يكون الأمر متاح بين الطرفين، والتحدي يأتي من الشح والأعراف أو رغبة الزوج في الزواج مرة أخرى، ولكن نسبة كبيرة من الأزواج لديهم كل التقدير لدور الزوجة والاحترام متبادل بينهما.

يذكر أن الإعلامي د. عمرو الليثي استضاف مساء أمس، أسرة مسلسل "حسبة عمري"، ونجمة العمل الفنانة روجينا.

وناقش البرنامج فكرة المسلسل والتي ناقشت قضية مهمة وجديدة ولأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية يتناول مسلسل فكرة وقضية "حق الكد والسعاية".

واستضاف الليثي أسرة ونجوم المسلسل روجينا، محمود البزاوي، نادين، محمد رضوان، الوجه الجديد عمر روزيق، الوجه الجديد ريم عامر.