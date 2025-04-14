الأربعاء.. ملتقى القاهرة للحكي يفتتح دورة "حسن الجريتلي" على المسرح القومي

كتبت- منال الجيوشي

برعاية وزير الثقافة د.أحمد فؤاد هنو، وحضور رئيس مجلس الأمناء د.إيناس عبدالدايم، يفتتح ملتقى القاهرة الدولي للحكي دورته الأولى التي تحمل اسم المخرج "حسن الجريتلي" الأربعاء القادم 16 أبريل الجاري في تمام السابعة بالمسرح القومي بالعتبة.

يتضمن حفل الافتتاح الذي تستمر فقراته على مدار الساعة ونصف الساعة، عرض فيلم تسجيلي مدته 7 دقائق، كما يتضمن برنامج الافتتاح عرض حكي لفرقة الورشة من إخراج حسن الجريتلي الذي تحمل الدورة الأولى من الملتقى اسمه تقديرا لجهده في فن الحكي.

كما يتضمن حفل الافتتاح تكريم الفنان سيد رجب، والفنان شريف الدسوقي، صاحبا التجربة المميزة في مجال الحكي قبل انتقالهما للدراما التلفزيونية.

وكذا تكريم أصحاب أربع مشروعات مهمة في مجال الحكي هم هيثم شكري- من القاهرة "مشروع الحكواتي"، وهيثم عبدربه - من الشرقية " عربة الحواديت "، وشنودة عادل - من المنيا "مشروع الصخرة"، تامر محمود من الاسكندرية "سفينة نوح" ،

ويلقي رئيس الملتقى المخرج عادل حسان ومديره الفني محمد عبدالفتاح كلمة مشتركة، عقب كلمة رئيس مجلس الأمناء الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الأسبق.

ملتقى القاهرة للحكي فعالية هي الأولى من نوعها، تقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وتتشارك تنظيمها أكثر من مؤسسة فنية وثقافية مستقلة، ويضم مجلس أمناء الملتقى الذي ترأسه الدكتورة إيناس عبدالدايم، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، الشاعر الكبير جمال بخيت، د. محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "اسمعونا"، وأمين عام مجلس الأمناء، الفنانة وفاء الحكيم - المشرف العام للملتقي، المخرج المسرحي عادل حسان رئيس الملتقى ، الفنانة منى سليمان المدير التنفيذي للملتقى، الفنان محمد عبد الفتاح (كالابالا) المدير الفني للملتقى.

ويتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة وتستمر فعالياته حتي الثلاثاء 22 أبريل 2025 بحفل ختام للملتقى يقام على مسرح السامر بالعجوزة

ويشهد تكريم خاص للحكاءة عارفة عبد الرسول، فضلا عن تكريم اسم الحكاء الراحل رمضان خاطر، واسم الحكاءة الراحلة سهام عبد السلام، بالإضافة إلي عرض حكي مدته 30 دقيقة، وفيلم يعرض حصاد الدورة الأولى.

الملتقى تنظمه مؤسسات اسمعونا، وصلة، بيت الحواديت برعاية وزارة الثقافة المصرية.