بعد تصدر برنامجه قائمة المشاهدات في السعودية.. رامز جلال يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان رامز جلال رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد إعلانه إحصائية عن أكثر الأعمال الفنية والبرامج مشاهدة ومتابعة في السعودية.

وأعاد رامز نشر تدوينة تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الحمد لله من قبل ومن بعد، سعيد جدا أن اسمي يبقى في لوحة الشرف دي، ربنا ما يحرمنا منك يا أبو ناصر يا غالي".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، كشف عن احصائية تخص الفنانين والأعمال الأكثر مشاهدة ومتابعة بالسعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب آل الشيخ: "جاتني احصائية على الفنانين عندنا في السينمات والتليفزيون متابعة ومشاهدة في المملكة.. في السينما اخر ٦ شهور هشام ماجد وهنا الزاهد وفي المسلسلات مي عمر وهشام ماجد وأعلى نجم صاعد عندنا في الفترة الأخيرة مصطفى غريب.

وأضاف: "والمسلسل المفاجأة في نسبة المشاهدة وحقق مشاهدات عالية بعد الذين ذكرتهم مسلسل ٨٠ باكو وفي البرامج لا زال كالعادة رامز بفارق كبير، أما عن المسلسل الأنجح كسلسلة أجزاء فهو "اللعبة" بلا منازع... أما بالنسبة للإخراج والكتابة فتميز في الفترة الأخيرة ابتداء بتكوين شعبية في السعودية فبرز خالد دياب وشيرين دياب".

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