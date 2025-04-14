نسرين طافش كاجوال وآية سماحة بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

آية سماحة

نشرت الفنانة آية سماحة أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

شام الذهبي

نشرت الفنانة شام الذهبي أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مع زوجها وطفلتها.

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي بدون مكياج، وشاركت جمهورها الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورًا جديدة، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

رشا مهدي

نشرت الفنانة مهدي صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

سيرين عبد النور

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور مع عائلتها بـ أحد السعف ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

بدرية طلبة

ظهرت الفنانة بدرية طلبة بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

مريم الخشت

شاركت الفنانة مريم الخشت جمهورها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها وظهرت خلالها بدون مكياج.

ياسمينا العبد

نشرت الفنانة ياسمينا العبد صورة جديدة من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بملامح هادئة.

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها صورة جديدة لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".