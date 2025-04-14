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حدث بالفن | وفاة منتج وبوسي ترقص في أحد الأفراح وطارق لطفي يرد على انتقادات "العتاولة 2"

12:00 ص الإثنين 14 أبريل 2025
حدث بالفن | وفاة منتج وبوسي ترقص في أحد الأفراح وطارق لطفي يرد على انتقادات "العتاولة 2"

النشرة الفنية

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إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ رقص بوسي في أحد الأفراح بحضور نجوم الفن، نجوى فؤاد تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"، وفاة المنتج الفني صلاح حسن، نادين نجيم تحتفل بأحد السعف مع طفليها، طارق لطفي يرد على الانتقادات الموجهة لمسلسل "العتاولة 2"، وغيرها من الأخبار.

الناقدة مها متبولي رقص بوسي في أحد الأفراح حدث بالفن حفل محمد رمضان في امريكا ألبوم أصالة الجديد انتقادات مسلسل العتاولة 2 نادين نجيم تحتفل بأحد السعف ذكرى وفاة شيرين سيف النصر زوجة رامي صبري وفاة المنتج الفني صلاح حسن إصابة نجوى فؤاد بكسر

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