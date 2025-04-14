حدث بالفن | وفاة منتج وبوسي ترقص في أحد الأفراح وطارق لطفي يرد على انتقادات "العتاولة 2"

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ رقص بوسي في أحد الأفراح بحضور نجوم الفن، نجوى فؤاد تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"، وفاة المنتج الفني صلاح حسن، نادين نجيم تحتفل بأحد السعف مع طفليها، طارق لطفي يرد على الانتقادات الموجهة لمسلسل "العتاولة 2"، وغيرها من الأخبار.