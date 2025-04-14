جنى دياب في أحدث ظهور: المزيد من البراعم قادمة.. وشقيقتها كنزي تعلق

شاركت جنى دياب ابنة المطرب عمرو دياب، متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا مختلفة لها.

ونشرت جنى، الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت في أحدها مرتدية فستان أسود، وأخرى بـ"بطن مكشوف".

وكتبت "جنى": "المزيد من البراعم قادمة"، والتي تفاعلت معها شقيقتها كنزي دياب.

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وكان الظهور الأخير لـ جنى في حفل والدها المطرب عمرو دياب بأبو ظبي، وهما يرقصان على أغنية "ولا على باله"، وأغنية "وغلاوتك".

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