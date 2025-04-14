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بإطلالة شبابية.. لبلبة تتألق في أحدث جلسة تصوير

02:00 ص الإثنين 14 أبريل 2025

الفنانة لبلبة

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة لبلبة جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح غلاف مجلة "هي".

ونشرت لبلبة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من كواليس التصوير، وعلقت عليه قائلة: "شوية كواليس لذيذة من تصوير غلاف مجلة هي.. إيه رأيكم؟".

يذكر أن آخر أعمال لبلبة فيلم "عصابة الماكس"، بطولة الفنان أحمد فهمي، وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح ومصطفى بسيط، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف بينهم أحمد السقا وحمو بيكا، ومن تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

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لبلبة نجوم الفن
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