مؤلف مسلسل "حسبة عمري": ناقشنا حق الكد والسعاية وهناك دول نفذت قوانين هذه القضية

كتبت- منال الجيوشي

قال د. محمود عزت مؤلف مسلسل "حسبة عمري" إن فكرة المسلسل جاءت من خلال الحديث مع مخرجة المسلسل مي ممدوح، والتي تحدثت عن قانون الأحوال الشخصية بشكل عام وقضية حق الكد والسعاية، والعلاقة الزوجية بعد عشرة طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، أنه تحمس جدًا لهذه الفكرة، وعند كتابة أحداث المسلسل استفاد من عدد من المراجع ومن بعض الدول التي قامت بتنفيذ قوانين في تلك القضية مثل المغرب.

وتابع: أنا سعيد جدًا بالتعاون مع المخرجة مي ممدوح، وكان هناك تفاهم كبير وأتمنى أن تعيد تجربة التعاون مرة أخرى، وتحدثنا مع المسئولين في المجلس القومي للمرأة، وكانت هناك مناقشات وتعاون إيجابي من أجل مصلحة العمل الدرامي.

وعقبت الدكتورة سوزان القليني أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق المرأة عن رأي المجلس في المسلسل وفكرته، مشيدة بما تناوله والفكرة والتناول، وأن هذا العام كانت هناك عدد من المسلسلات ناقشت قضايا المرأة بشكل إيجابي وطرحت العديد من القضايا.

بينما عقبت مخرجة العمل مي ممدوح أن المسلسل كان له اسم آخر، ولكن تم الاتفاق في النهاية على اسم "حسبة عمري".

وفي ختام الحلقة كرم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أسرة ونجوم مسلسل "حسبة عمري" وأهداهم درع تكريم من "واحد من الناس" وقناة الحياة، على هذا العمل المميز وما قدمه من رسائل ومناقشة قضايا مهمة للمجتمع.

مسلسل "حسبة عمري" بطولة: روجينا، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي، محمد رضوان، ومن إخراج مي ممدوح