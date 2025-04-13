الناقدة مها متبولي توجه رسالة نارية لحسن الرداد: متعملش كوميدي تاني

كتبت- منال الجيوشي

علقت الناقدة مها متبولي على عدد من أعمال موسم دراما رمضان الماضي، وذلك خلال استضافتها مع الفنانة لقاء سويدان في برنامج لقاء ع الهوا

وقالت: عجبني مسلسل إش إش والجمهور شافه كويس، وماجد المصري كان عامل دوشة في الشارع، بسبب الشخصية اللي قدمها والتي لاقت إشادات كبيرة، مشيرة أن أكثر ما لفت انتباهها في العمل الفنانة انتصار وشعرت أنها تمثل بطريقتها وليس بطريقة المخرج محمد سامي

وانتقدت مها متبولي مسلسل "عقبال عندكو" وقالت: حسن الرداد وإيمي سمير غانم كانوا وحشين أوي وشغل تيك توك، ومينفعش اللي قدموه خالص على الشاشة في رمضان، لا يوجد ورق ولا كوميديا

ووجهت "متبولي" رسالة للفنان حسن الرداد قائلة: متعملش كوميديا خالص خصوصا إنها صعبة ومش سهلة، وكنت أتمنى عمل جيد

وأوضحت أن هناك فنانين خيبوا أملها وكانت تنتظر منهم عمل جيد، منهم الفنانة دنيا سمير غانم وكذلك الفنان أحمد مكي الذي يتمتع بنجومية كبيرة ولكن العمل الذي قدمه بعنوان الغاوي لم يحمل أي جديد

وعلقت على مسلسل "لام شمسية" قائلة: بصراحة عمل فني هادف وراقي للمجتمع، ولفت انتباهي الطفل علي البيلى الذي قدم دور مهم ومن وجهة نظرى يعتبر نجم موسم رمضان .

وأشارت إلى أن المخرج كريم الشناوي أعطى لكل بطل من أبطال مسلسل "لام شمسية" دور مناسب له، سواء كان الفنان أحمد السعدني ومحمد شاهين وأمينة خليل ويسرا اللوزي كلهم رائعين، بالإضافة إلى السيناريست مريم نعوم التي قدمت لنا ورق مكتوب بحرفية شديدة وفكرة مختلفة، ولن أنسى عنصر الإنتاج الذي لم يبخل بأي شيء على فريق العمل، وظهوره بأفضل صورة تليق بالدراما المصرية

وقالت عجبنى دور الفنان كمال أبو رية في أدائه لشخصية القاضي، والذي قدمها بطريقة مبهرة وكان اختياره مفاجأة للجميع، وجرأة منه تقديم هذا الدور الذى نال اشادات كبيرة من الجميع

واختتمت حديثها قائلة عجبني جدا أداء الفنان هشام ماجد ومصطفى غريب في مسلسل أشغال شقة جدا، وغريب أعتبره قنبلة قادمة ولكن لو اختار أدوار جيدة، وأتمنى أن يقدم سينما خلال الفترة المقبلة