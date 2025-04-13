آية سماحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور وتعلق: "أنا الجوهرة"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة آية سماحة عن أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

نشرت آية صورة لها بإطلالة "كاجوال" مرتدية بنطال جينز وتحمل جاكت جينيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا الجوهرة".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""انتي الماظ"، "أكيد جوهرة"، "جوهرة الجمال والتمثيل"، "بونبوناية الحياة"، "انتي أحلى جوهرة"، "فعلا الجوهرة".

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وشاركت آية سماحة في فيلم "6 أيام"، الذي تدور قصته حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعدما اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

فيلم 6 أيام، بطولة أحمد مالك، وآية سماحة، وآخرين ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان.

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