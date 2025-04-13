إعلان

جوري بكر تخطف الأنظار بـ"القفطان المغربي".. وغادة عبد الرازق: "قمراية"

08:29 م الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جوري بكر
  • عرض 3 صورة
    جوري بكر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت جوري صورًا لها مرتدية "القفطان" المغربي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وغلاوتك".
وتفاعلت النجمة غادة عبدالرازق مع الصورة، وعلقت: "قمراية ما شاء الله".

وشاركت جوري بكر في مسلسل "سيد الناس" رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، ملك زاهر، إنجي كيوان، تأليف وإخراج محمد سامي.


اقرأ أيضا..
سليمان عيد ينعى المنتج الفني صلاح حسن

"نيولوك جديد".. تارا عماد تخطف أنظار متابعيها على "انستجرام" وبسمة بوسيل تعلق

جوري بكر القفطان المغربي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه