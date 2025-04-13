جوري بكر تخطف الأنظار بـ"القفطان المغربي".. وغادة عبد الرازق: "قمراية"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت جوري صورًا لها مرتدية "القفطان" المغربي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وغلاوتك".

وتفاعلت النجمة غادة عبدالرازق مع الصورة، وعلقت: "قمراية ما شاء الله".

View this post on Instagram A post shared by Jory Bakr (@jorybakrofficial)

وشاركت جوري بكر في مسلسل "سيد الناس" رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، ملك زاهر، إنجي كيوان، تأليف وإخراج محمد سامي.



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