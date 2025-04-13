سليمان عيد ينعى المنتج الفني صلاح حسن

كتبت – سهيلة أسامة:

نعى الفنان سليمان عيد المنتج الفني الراحل صلاح حسن، الذي وافته المنية اليوم الأحد 13 أبريل.

ونشر عيد صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الصديق الطيب المحترم، الأخ صلاح حسن، اللهم ارحمه واغفر له، واسكنه فسيح جناتك".

وكانت الفنانة مي سليم أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، واكتفت بقول: "البقاء لله".

يُذكر أن الراحل صلاح حسن شارك في عدد من أبرز الأعمال السينمائية والمسرحية، من بينها فيلم "الديلر" بطولة أحمد السقا وخالد النبوي، و"احكي يا شهرزاد" للفنانة منى زكي، و"البطل" للنجم الراحل أحمد زكي.

وكان آخر أعماله الفنية فيلم "بنقدر ظروفك"، من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم.

اقرأ أيضًا:

وائل حمدي عن نجاح "6 أيام" بعد عرضه على "يانغو بلاي": لم أتوقع هذا الصدى

"أميرة أديب تروج لأحدث كليباتها بعنوان "اللي راح"

آية عبدالله تنشر فيديو لسقوطها أثناء تصوير فيديو كليب أحدث أغانيها "واو"