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سليمان عيد ينعى المنتج الفني صلاح حسن

07:54 م الأحد 13 أبريل 2025

الفنان سليمان عيد

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كتبت – سهيلة أسامة:

نعى الفنان سليمان عيد المنتج الفني الراحل صلاح حسن، الذي وافته المنية اليوم الأحد 13 أبريل.

ونشر عيد صورة أرشيفية للراحل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الصديق الطيب المحترم، الأخ صلاح حسن، اللهم ارحمه واغفر له، واسكنه فسيح جناتك".

وكانت الفنانة مي سليم أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، واكتفت بقول: "البقاء لله".

يُذكر أن الراحل صلاح حسن شارك في عدد من أبرز الأعمال السينمائية والمسرحية، من بينها فيلم "الديلر" بطولة أحمد السقا وخالد النبوي، و"احكي يا شهرزاد" للفنانة منى زكي، و"البطل" للنجم الراحل أحمد زكي.

وكان آخر أعماله الفنية فيلم "بنقدر ظروفك"، من بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم.

سليمان عيد

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