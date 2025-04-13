"نيولوك جديد".. تارا عماد تخطف أنظار متابعيها على "انستجرام" وبسمة بوسيل تعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار بعد ظهورها بــ"لوك" جديد على السوشيال ميديا.

ونشرت تارا صورة لها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وكتبت: "من أول ما قصيت شعري و ناس كتيرة اوي قالتلي اني شبه مامتي اكتر و اكتر، مش عارفة اوصفلكم دي حاجة بتفرحني قد إيه".

وتفاعلت الفنانة هند عبدالحليم والمطربة بسمة بوسيل مع الصورة، وعلقت: "ربنا يحميها".

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تارا عماد عُرض لها ضمن مسلسلات رمضان 2025، الجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

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