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ملك زاهر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. والجمهور يغازلها

07:02 م الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 11 صورة
    ملك زاهر
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة ملك زاهر متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "أنا ممتنة لهذه الفرص التي تحدث في هذا اليوم الملهم".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر وكاريزما"، "الجميلة والأنيقة"، "ملوكة السوبر ستار"، "أحلى واحدة في المكان"، "قمر وسكر يا ملوكة".

وشاركت ملك في مسلسل "سيد الناس" رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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