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أبرزهم بوسي ونرمين الفقي.. نجوم الفن في أحدث ظهور بمناسبة اجتماعية

05:31 م الأحد 13 أبريل 2025
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    بوسي تغني في حفل زفاف حفيد رجب العطار
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    بوسي في حفل زفاف حفيد رجب العطار
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    بوسي وهاني البحيري من حفل زفاف حفيد رجب العطار
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    بوسي
  • عرض 11 صورة
    حمو بيكا يشغل حفل زفاف حفيد رجب العطار
  • عرض 11 صورة
    رضا البحراوي يشغل حفل زفاف حفيد رجب العطار
  • عرض 11 صورة
    رضا البحراوي يشغل حفل زفاف حفيد رجب العطار
  • عرض 11 صورة
    لمياء عبد الحميد ونيرمين الفقي
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    بوسي ترقص في حفل زفاف حفيد رجب العطار
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    بوسي وهاني البحيري من حفل زفاف حفيد رجب العطار
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كتبت- منال الجيوشي

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف حفيد أحد رجال الأعمال، والذي أقيم مساء أمس بفندق نايل ريتز كارلتون

وأحيا الحفل المطرب رضا البحراوي، ومطرب المهرجانات حمو بيكا، كما حضرت الحفل الفنانة نرمين الفقي، المطربة بوسي، الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد، مصمم الأزياء هاني البحيري، الإعلامية مفيدة شيحة

وحرصت الفنانة بوسي على تقديم عدد من أغانيها وسط تفاعل الحضور، كما وجهت كلمة للعروسين حيث تربطها علاقة صداقة قوية بعائلتيهما

زفاف حفيد رجل أعمال حفل زفاف حفيد رجل أعمال نرمين الفقي فندق نايل ريتز كارلتون الفنانة بوسي
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