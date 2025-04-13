تكريم ريهام عبدالغفور بجائزة هيباتيا الذهبية للإبداع في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تكريم الفنانة ريهام عبدالغفور في حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

تحصل ريهام عبدالغفور على جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع عن مسيرتها الفنية بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.

انطلقت مسيرة ريهام الفنية أوائل الألفينات وقدمت على مدار أكثر من 25 عاما، أعمالا درامية ناجحة، أبرزها: مسلسل حديث الصباح والمساء، الحقيقة والسراب، شيخ العرب همام، الداعية، الرحلة، أزمة منتصف العمر، الغرفة 207، وظلم المصطبة.

كما قدمت للسينما العديد من الأعمال البارزة، منها: صاحب صاحبه، ملاكي إسكندرية، حريم كريم، الهرم الرابع والخلية.



وشاركت ريهام عبدالغفور في أفلام قصيرة، منها "واحدة كده" الذي قدمته عام 2020، وعلى المسرح شاركت في "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني.