داخل صالة "بولينج".. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها، أحدث ظهور لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها داخل صالة "بولينج"، وعلقت: "اسمح لطفلك الداخلي أن يتحرك".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ولا أجمل من هيك، ما شاء الله قمر الله يسعدك يا حبيبة قلبي، ملكة جمال، قمر، حلوة ما شاء الله، الجميلة، ما بتكبري".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" الذي تنتظر عرضه، وهو من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري.

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