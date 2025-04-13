إعلان

داخل صالة "بولينج".. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

04:15 م الأحد 13 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها، أحدث ظهور لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت إعجاب المتابعين.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها داخل صالة "بولينج"، وعلقت: "اسمح لطفلك الداخلي أن يتحرك".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ولا أجمل من هيك، ما شاء الله قمر الله يسعدك يا حبيبة قلبي، ملكة جمال، قمر، حلوة ما شاء الله، الجميلة، ما بتكبري".

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" الذي تنتظر عرضه، وهو من بطولة هاني رمزي، داليا البحيري.

اقرأ أيضًا:

فريق "شمس الزناتي" يستأنف تصوير المشاهد المتبقية في يونيو المُقبل

"المهن السينمائية" تنعى المنتج الفني صلاح حسن وتكشف عن موعد صلاة الجنازة

نسرين طافش إنستجرام بولينج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه