تعرف على أغاني ألبوم أصالة الجديد

كتب- مصطفى حمزة:

تستعد المطربة أصالة، لطرح ألبومها الغنائي الجديد، والذي يضم 11 أغنية.

المطربة أصالة، تقدم في ألبومها 3 أغاني من كلمات الشاعرة منة القيعي، وهي: كلام فارغ، وحبة حبة، وجرسة إيه دي.

ومن كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، تقدم أغنية أحبك أكرهك، وهي من ألحان محمود خيامي، وتوزيع محمد مصطفى.

وتعاونت المطربة مع الشعراء: أحمد المالكي في "أنا هنساك"، ومحمد كلازا "مش وحشة"، ومصطفى حدوتة "عندي اكتفاء"، وعليم "ماوحشتكش"، و"المال السايب"، وإسلام جريني "العنب الساقع".

وعلى مستوى الملحنين والموزعين، تعاونت المطربة أصالة، مع: تامر عاشور، وإيهاب عبدالواحد، ومصطفى العسال، ومحمد عبدالمجيد، وعمرو الشاذلي، ومحمد مصطفى، ووليد العطار، جابر جمال، وإسلام رفعت، وهشام البنا، ويوسف حسين.

المطربة أصالة، تقدم ألبومها تحت إشراف زوجها الشاعر فائق حسن، والمنتج الفني أشرف سالم.

ومن ناحية أخرى، طرحت المطربة أصالة، مؤخرا أغنية بعنوان "لو حصل"، من كلمات الأمير فيصل بن تركي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع عمر صباغ.