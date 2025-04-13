طارق لطفي يرد على الانتقادات الموجهة لمسلسل "العتاولة 2"

كتبت- سهيلة أسامة:

علّق الفنان طارق لطفي على الانتقادات التي طالت مسلسل "العتاولة 2"، بسبب استخدام بعض الألفاظ التي وصفها البعض بغير اللائقة.

وخلال لقائه مع برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، أوضح لطفي: "إحنا حاولنا نخفف على قد ما نقدر الألفاظ وبنحاول طبعا نراعي ده طول الوقت أن منجرحش حد في بيته، ولا نجرح ودن حد أو حياء حد بأي كلمة".

وتابع: "لكن في نفس الوقت في بعض الشخصيات والتركيبات بيبقى ده جزء من طريقتها في الحديث، فيه بعض الكلمات ممكن تعدي وكلمات ناس بتقف عندها".

وأضاف: "أحمد خالد كان فلتر مهم وإحنا كمان كنا بنقف وإحنا بنعمل بروفة بنقول ينفع نقول دي ولا لأ، الانتقادات واردة طول الوقت لكن الحمد لله إحنا كنا بنحاول طول الوقت منعملش حاجة تضايق الناس".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ايه رأيك في الهجوم على العتاولة ٢ بسبب الألفاظ؟.. اعرف رد طارق لطفي



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