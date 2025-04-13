أحدث ظهور لـ هدى المفتي بدون "مكياج"

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ظهرت خلالها بإطلالة طبيعية بشعرها الكيرلي وبدون مكياج، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها الطبيعي.

وانهالت عليها التعليقات، وجاءت بعضها كالتالي: "عسولة"، "بوسي القمر"، "من غير مكياج أحلى"، "قمر".

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

اقرأ أيضًا:

وائل حمدي عن نجاح "6 أيام" بعد عرضه على "يانغو بلاي": لم أتوقع هذا الصدى

"أميرة أديب تروج لأحدث كليباتها بعنوان "اللي راح"

آية عبدالله تنشر فيديو لسقوطها أثناء تصوير فيديو كليب أحدث أغانيها "واو"