"رحلة 404" يفوز بـ6 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما

كتبت- منى الموجي:

فاز فيلم رحلة 404 بـ ٦ جوائز في الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية.

حصل الفيلم على جائزة أحسن تصميم أفيش

للفنان محمد داخلي، وجائزة أحسن ملابس مروة عبدالسميع، وأحسن سيناريو السيناريست محمد رجاء.

كما ذهبت جائزة أحسن إخراج للمخرج هاني خليفة، وجائزة الامتياز في التمثيل للنجمة منى زكي، كما تم اختيار فيلم رحلة 404 كأحسن فيلم.

فيلم رحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد (فيلم كلينك ولاجونى للإنتاج السينمائي) وهو إنتاج مشترك مع مجموعة Arabia Pictures Entertainment السعودية وهاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع.

وشارك في بطولة العمل: منى زكي، عارفة عبدالرسول، حسن العدل ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: خالد الصاوي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، محمد علاء.